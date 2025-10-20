Pancia sporgente? Ecco i 12 tipi più comuni e le loro cause

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'addome prominente è una condizione comune che può manifestarsi per diverse ragioni, alcune fisiologiche e altre legate a stili di vita o patologie. Dalla ritenzione idrica premestruale alla diastasi addominale, passando per disbiosi intestinali e stress cronico, le cause sono numerose e spesso. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Come valorizzare la pancia - Gira attorno all’ombelico e attira sguardi, soprattutto in estate, incorniciata da un bel bikini. Secondo donnamoderna.com

Cerca Video su questo argomento: Pancia Sporgente 12 Tipi