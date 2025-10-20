Pamela Genini spunta un altro ex | Anche io ho provato ad aiutarla Slittano i funerali la famiglia | Lasciateci soli

Spunta un altro ex fidanzato di Pamela Genini, tra i teste ascoltati in Procura a Milano per il femminicidio dell'imprenditrice uccisa da Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pamela Genini, spunta un altro ex: «Anche io ho provato ad aiutarla». Slittano i funerali, la famiglia: «Lasciateci soli»

askanews. . Le immagini della fiaccolata per Pamela Genini uccisa a 29 anni dal compagno - facebook.com Vai su Facebook

Il 4 settembre 2024 Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano con oltre trenta coltellate da Gianluca Soncin, si era recata all’ospedale di Seriate dopo un’aggressione dell’uomo, riportando un dito rotto e diversi graffi. Nel questionario antiviolenza aveva es - X Vai su X

Pamela Genini e la denuncia nel 2024 in ospedale dopo l'aggressione di Soncin, ma non scattò il codice rosso - Pamela Genini aveva denunciato una violenza e detto di temere di essere uccisa, ma il codice rosso non fu attivato. Scrive virgilio.it

Pamela Genini uccisa dall'ex, il referto dopo le botte e la rabbia del fratello: «Poteva essere salvata» - Già a settembre 2024 la 29enne andò in ospedale dopo essere stata picchiata da Gianluca Soncin, ma il codice rosso non scattò. Secondo msn.com

Gianluca Soncin «la colpiva al volto», poi le 24 coltellate. Pamela Genini «era inginocchiata»: 30 minuti di terrore sotto gli occhi dei vicini. L'ultimo sms: «È entrato ... - Lei grida: «Smettila, ho una famiglia», «Ti prego, ti prego, ti prego». msn.com scrive