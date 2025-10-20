Pamela Genini spunta un altro ex | Anche io ho provato ad aiutarla Slittano i funerali la famiglia | Lasciateci soli

Leggo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spunta un altro ex fidanzato di Pamela Genini, tra i teste ascoltati in Procura a Milano per il femminicidio dell'imprenditrice uccisa da Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere. 🔗 Leggi su Leggo.it

pamela genini spunta un altro ex anche io ho provato ad aiutarla slittano i funerali la famiglia lasciateci soli

© Leggo.it - Pamela Genini, spunta un altro ex: «Anche io ho provato ad aiutarla». Slittano i funerali, la famiglia: «Lasciateci soli»

Approfondisci con queste news

pamela genini spunta altroPamela Genini e la denuncia nel 2024 in ospedale dopo l'aggressione di Soncin, ma non scattò il codice rosso - Pamela Genini aveva denunciato una violenza e detto di temere di essere uccisa, ma il codice rosso non fu attivato. Scrive virgilio.it

pamela genini spunta altroPamela Genini uccisa dall'ex, il referto dopo le botte e la rabbia del fratello: «Poteva essere salvata» - Già a settembre 2024 la 29enne andò in ospedale dopo essere stata picchiata da Gianluca Soncin, ma il codice rosso non scattò. Secondo msn.com

pamela genini spunta altroGianluca Soncin «la colpiva al volto», poi le 24 coltellate. Pamela Genini «era inginocchiata»: 30 minuti di terrore sotto gli occhi dei vicini. L'ultimo sms: «È entrato ... - Lei grida: «Smettila, ho una famiglia», «Ti prego, ti prego, ti prego». msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Spunta Altro