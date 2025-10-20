Pamela Genini l’ex di Gianluca Soncin | ‘Violento l’avevo denunciato’ il caso del codice rosso

Un altro ex di Pamela Genini in Procura: ‘Legame tossico’. A Milano proseguono le audizioni in Procura sugli ultimi mesi di vita di Pamela Genini, la 29enne uccisa martedì scorso da Gianluca Soncin, 52 anni, ora in carcere con l’accusa di omicidio pluriaggravato. Il primo testimone della giornata è stato Andrea, ex fidanzato della vittima fino a dicembre 2023, che ha raccontato il rapporto con la giovane e fornito elementi chiave per ricostruire l’ambiente intorno a lei. La sua deposizione conferma la presenza di un contesto di violenze e soprusi, e l’esistenza di un legame “tossico” tra Pamela e Soncin. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pamela Genini, l’ex di Gianluca Soncin: ‘Violento, l’avevo denunciato’, il caso del codice rosso

Argomenti simili trattati di recente

Pamela Genini, con Soncin un «rapporto tossico»: il racconto degli amici - facebook.com Vai su Facebook

Il 4 settembre 2024 Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano con oltre trenta coltellate da Gianluca Soncin, si era recata all’ospedale di Seriate dopo un’aggressione dell’uomo, riportando un dito rotto e diversi graffi. Nel questionario antiviolenza aveva es - X Vai su X

Pamela Genini, così è stata uccisa. Gli amici in Procura: «Gianluca Soncin un uomo pericoloso, era un rapporto violento» - E' il racconto che l'ex fidanzato Andrea, e le amiche Nicole ed Elisa, stanno ricostruendo agli inquirenti che ... Scrive msn.com

Pamela Genini, con Gianluca Soncin un «rapporto tossico»: il racconto degli amici della vittima e dell'ex moglie del killer - Quella fra Pamela Genini e il suo assassino Gianluca Soncin era un rapporto «tossico» fatto di violenze, soprusi e prevaricazioni. Come scrive msn.com

Femminicidio a Milano, l’ultimo sms di Pamela Genini all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura. Chiama la polizia” - Il quarantenne Stefano racconta la telefonata poco prima del delitto: “Era contenta per avere lasciato Soncin”. Segnala ilgiorno.it