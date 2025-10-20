Pamela Genini la Procura di Bergamo indaga sulla mancata attivazione del codice rosso dopo l'aggressione del 2024

Anche la Procura di Bergamo indaga ora sulla mancata trasmissione ai pm del referto medico del 4 settembre 2024, quando Pamela Genini raccontò di essere vittima di violenze da parte del fidanzato Gianluca Soncin ai medici di Seriate. Aperto un fascicolo modello 45, non costituente notizia di reato.

