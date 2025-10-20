Pamela Genini la Procura di Bergamo indaga sulla mancata attivazione del codice rosso dopo l'aggressione del 2024
Anche la Procura di Bergamo indaga ora sulla mancata trasmissione ai pm del referto medico del 4 settembre 2024, quando Pamela Genini raccontò di essere vittima di violenze da parte del fidanzato Gianluca Soncin ai medici di Seriate. Aperto un fascicolo modello 45, non costituente notizia di reato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Pamela Genini, con Soncin un «rapporto tossico»: il racconto degli amici - facebook.com Vai su Facebook
Il 4 settembre 2024 Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano con oltre trenta coltellate da Gianluca Soncin, si era recata all’ospedale di Seriate dopo un’aggressione dell’uomo, riportando un dito rotto e diversi graffi. Nel questionario antiviolenza aveva es - X Vai su X
Uccisa a coltellate a Milano, giovedì i funerali in provincia di Bergamo. Gli amici testimoniano in Procura - 30, nella chiesa parrocchiale di Strozza (Bergamo), i funerali di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa a Milano. Da gazzettadiparma.it
La salma di Pamela martedì torna a Bergamo. Venerdì i funerali a Strozza - Nella mattinata di lunedì 20 ottobre, il magistrato ha dato il nulla osta per la sepoltura. ecodibergamo.it scrive
Pamela Genini, spunta un altro ex: «Anche io ho provato ad aiutarla». Slittano i funerali, la famiglia: «Lasciateci soli» - Spunta un altro ex fidanzato di Pamela Genini, tra i teste ascoltati in Procura a Milano per il femminicidio dell'imprenditrice uccisa da Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere per ... Da leggo.it