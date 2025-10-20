Pamela Genini il dolore di Florencia Bianco | A ogni femminicidio mia madre muore una seconda volta

"Ogni volta che sento un femminicidio mia madre muore un’altra volta e capisco che la sua storia non ha insegnato niente”. Florencia Bianco ha perso la madre Antonia quando aveva 13 anni, uccisa in strada nel 2012 dal compagno Carmine Buono, che la colpì al cuore con uno spillone. L'uomo sta scontando l'ergastolo. "Mia madre aveva denunciato tre volte, non è servito. Carmine lo aveva sempre detto che l’avrebbe uccisa e l'ha fatto. Florencia e i suoi due fratelli hanno vissuto un’infanzia di minacce e violenze. "A 7 anni ho dovuto io stessa chiamare la polizia perché mio padre voleva investire mia madre, la insultava e la picchiava quotidianamente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pamela Genini, il dolore di Florencia Bianco: "A ogni femminicidio mia madre muore una seconda volta"

