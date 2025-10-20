Pamela Genini i funerali nella Bergamasca Gli amici in Procura | indagini per ricostruire l’ultimo anno di violenze e minacce

Milano, 20 ottobre 2025 – Saranno celebrati giovedì alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Strozza, nella Bergamasca, i funerali di Pamela Genini, la 29enne uccisa con una trentina di coltellate il 14 ottobre, nella sua casa di via Iglesias, da Gianluca Soncin, 52 anni. Questa mattina la Procura di Milano ha concesso il nulla osta per la riconsegna della salma ai familiari: domani, dalle 13, sarà allestita la camera ardente alla 'Sala del commiato Dadda Boffelli' di Villa d'Almè (Bergamo). Pamela Genini trafitta da 30 coltellate, tre fendenti letali al cuore: “È stata uccisa con rabbia” Intanto, oggi in Procura a Milano sono iniziate le audizioni di persone informate sui fatti, come amici e amiche della donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

