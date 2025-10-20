Pamela Genini così è stata uccisa da Gianluca Soncin Gli amici in Procura | E' un uomo pericoloso il loro era un rapporto violento

Un «rapporto tossico» fatto di minacce e aggressioni. E' il racconto che l'ex fidanzato Andrea, e le amiche Nicole ed Elisa, stanno ricostruendo agli inquirenti che delineano. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Pamela Genini, così è stata uccisa da Gianluca Soncin. Gli amici in Procura: «E' un uomo pericoloso, il loro era un rapporto violento»

