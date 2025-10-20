Pamela Genini così è stata uccisa da Gianluca Soncin Gli amici in Procura | E' un uomo pericoloso il loro era un rapporto violento
Un «rapporto tossico» fatto di minacce e aggressioni. E' il racconto che l'ex fidanzato Andrea, e le amiche Nicole ed Elisa, stanno ricostruendo agli inquirenti che delineano. 🔗 Leggi su Leggo.it
Pamela Genini, con Soncin un «rapporto tossico»: il racconto degli amici
Il 4 settembre 2024 Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano con oltre trenta coltellate da Gianluca Soncin, si era recata all'ospedale di Seriate dopo un'aggressione dell'uomo, riportando un dito rotto e diversi graffi. Nel questionario antiviolenza aveva es