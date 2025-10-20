Pallanuoto i migliori italiani della terza giornata di A1 Privitera decisivo nel derby campano
MIGLIORI ITALIANI TERZA GIORNATA A1 PALLANUOTO 2025-2026. Stefano Guerrato: é uno dei veterani della rosa dell’AN Brescia, con gli anni si è fatto strada, partendo dalle categorie giovanili. Sandro Bovo adesso si affida spesso a lui e sabato lo ha ripagato con un gran poker in casa con il Telimar. Michele Mezzarobba: classe 2000, già ha vestito anche la calottina azzurra, é una delle stelle in casa Pallanuoto Trieste. Quattro le sue firme nella vittoria casalinga sulla Canottieri Napoli. Alessio Privitera: l’attaccante classe 1993 è il grandissimo protagonista del derby campano vinto dal Salerno sul Posillipo. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Centro Nuoto Latina ha cambiato dal 25 settembre ufficialmente denominazione in Pallanuoto Anzio. Si svilupperà un progetto comune per far crescere la pallanuoto giovanile. Roma Vis Nova e Pallanuoto Anzio hanno siglato un accordo pluriennale per far - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto, i migliori italiani della terza giornata di A1. Privitera decisivo nel derby campano - 2026 Stefano Guerrato: é uno dei veterani della rosa dell’AN Brescia, con gli anni si è fatto strada, ... Secondo oasport.it
Campionati A1. Sabato terza giornata. Salerno-Ranieri Posillipo su WPC - Terza giornata di campionato e terza diretta tv, seconda consecutiva sul canale tematico streaming di Waterpolo Channel: sabato alle ore 18:00 alla “Vitale” di Salerno la neo promossa Rari Nantes Nuot ... Segnala federnuoto.it
Pallanuoto, i migliori italiani della seconda giornata di A1. Figlioli ancora decisivo a 41 anni - MIGLIORI ITALIANI SECONDA GIORNATA SERIE A1 PALLANUOTO Jacopo Alesiani: AN Brescia che si affida ad una delle sue stelle per portare a casa la difficile ... Segnala oasport.it