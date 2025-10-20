MIGLIORI ITALIANI TERZA GIORNATA A1 PALLANUOTO 2025-2026. Stefano Guerrato: é uno dei veterani della rosa dell’AN Brescia, con gli anni si è fatto strada, partendo dalle categorie giovanili. Sandro Bovo adesso si affida spesso a lui e sabato lo ha ripagato con un gran poker in casa con il Telimar. Michele Mezzarobba: classe 2000, già ha vestito anche la calottina azzurra, é una delle stelle in casa Pallanuoto Trieste. Quattro le sue firme nella vittoria casalinga sulla Canottieri Napoli. Alessio Privitera: l’attaccante classe 1993 è il grandissimo protagonista del derby campano vinto dal Salerno sul Posillipo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della terza giornata di A1. Privitera decisivo nel derby campano