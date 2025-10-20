La terza giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile è ancora incompleta, in attesa del posticipo di mercoledì 22 tra Bogliasco e Brizz, ma nei quattro incontri già andati in scena si sono registrati il netto successo dell’Orizzonte sul Plebiscito e le vittorie esterne del Rapallo a Cosenza, del Trieste a Viterbo contro il Civitavecchia, e della SIS Roma a Genova contro la Locatelli. LE MIGLIORI ITALIANE DELLA TERZA GIORNATA DELLA SERIE A1 2025-2026. Claudia Roberta Marletta (L’Ekipe Orizzonte): una delle più esperte giocatrici del roster etneo, attaccante classe 1995 ex Alimos NAC, guida la compagine siciliana alla vittoria nel big match contro il Plebiscito Padova con una tripletta, risultando una delle migliori in acqua nonostante un rigore sbagliato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallanuoto femminile, le migliori italiane della terza giornata di A1. Cocchiere trascina la SIS, l'esperienza di Marletta al servizio dell'Orizzonte