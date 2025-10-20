Pallamano HC Sannio | esordio in A Silver contro il CUS Palermo

Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento targato “Prime Service” ha disputato la sua prima gara del campionato di serie A Silver, nel solito esilio di Cerreto Sannita! La compagine siciliana del CUS Palermo si è imposta con il punteggio di 26 a 25. I ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas vedono sfumare il primo successo della stagione 2025-2026 nonostante abbiano disputato una buona gara che li ha visti sempre in vantaggio fino a pochi minuti dal termine quando i siciliani sono riusciti ad effettuare il sorpasso decisivo, per poi resistere al rientro dei sanniti che hanno avuto anche l’opportunità di impattare la gara all’ultimo secondo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pallamano, H.C. Sannio: esordio in A Silver contro il CUS Palermo