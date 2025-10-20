Palladino Juventus ore di riflessione per il futuro di Tudor dopo il ko di Como | l’ex Monza è uno dei nomi accostati ma… La situazione

Palladino Juventus, ore di riflessione per il futuro di Tudor: tutte le ultime novità sul tecnico ex Monza. Una sconfitta che apre ufficialmente la crisi. Il 2-0 incassato sul campo del Como non è un semplice passo falso, ma la certificazione di un momento nerissimo per la Juve di Igor Tudor. La squadra non vince dal 13 settembre, la classifica si fa preoccupante e, soprattutto, l’involuzione del gioco è apparsa palese, con l’esperimento della difesa a 4 miseramente fallito. La posizione del tecnico croato, ora, è seriamente in discussione. Le parole di Tudor nel post-partita, in cui ha cercato di vedere “cose positive”, non sono bastate a placare la delusione di un ambiente che vede la squadra in “confusione totale”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palladino Juventus, ore di riflessione per il futuro di Tudor dopo il ko di Como: l’ex Monza è uno dei nomi accostati ma… La situazione

