Palladino Juve Gazzetta può essere lui la nuova scommessa della dirigenza bianconera? Cosa filtra sull’ex allenatore della Fiorentina

Palladino Juve, il tecnico è svincolato dopo l'addio alla Fiorentina: è un'opzione, ma restano in lista anche i big Mancini e Spalletti. Una panchina che scotta, un futuro appeso a un filo. La sconfitta di Como ha aperto ufficialmente la crisi della Juventus e, inevitabilmente, ha acceso i riflettori sulla posizione di Igor Tudor. Sebbene la società continui a dargli fiducia, è chiaro che le prossime partite saranno decisive. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera starebbe già iniziando a valutare le alternative in caso di ribaltone. Il casting per l'eventuale dopo-Tudor è già partito, e tra i nomi sul tavolo spunta anche quello di un tecnico giovane ed emergente.

