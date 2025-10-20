Palio di Legnano domenica 26 ottobre l’investitura del Gran Maestro Alessandro Airoldi

Legnano (Milano), 20 ottobre 2025– Prosegue il cammino del Palio di Legnano verso l’edizione 2026 con un appuntamento solenne e ricco di significato per tutto l’ambiente paliesco. Domenica 26 ottobre, alle ore 16, la Basilica di San Magno ospiterà la cerimonia religiosa di Investitura del Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade, Alessandro Airoldi. A causa dell’indisponibilità della chiesa di Sant’Ambrogio, la cerimonia si terrà eccezionalmente nel cuore religioso della città, nella Basilica dedicata al patrono San Magno, che per l’occasione accoglierà contradaioli, figuranti e autorità cittadine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

