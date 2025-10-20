Palestra di Santa Barbara respinto il ricorso dell' esclusa | La scelta del Comune è logica

Viterbotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Santa Barbara sport è salute contro il Comune di Viterbo per l’affidamento della gestione della palestra di Santa Barbara, recentemente inaugurata, al Comitato provinciale Libertas Viterbo.L’ente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Palestra Santa Barbara Respinto