Palestra di Santa Barbara respinto il ricorso dell' esclusa | La scelta del Comune è logica
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Santa Barbara sport è salute contro il Comune di Viterbo per l’affidamento della gestione della palestra di Santa Barbara, recentemente inaugurata, al Comitato provinciale Libertas Viterbo.L’ente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
