Palestra chiusa gli Avengers Padova costretti al ritiro in A2
Doveva essere l’anno del salto in A2, invece sarà una stagione di pausa forzata per gli Avengers Padova, tra le realtà più dinamiche del movimento paralimpico italiano. Il club, presieduto da Raffaele Vianello, ha annunciato il ritiro dal campionato FIPPS 2025-2026, non potendo disporre della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
