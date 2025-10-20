Palermo si prepara ad accogliere il FIF Village | due giornate dedicate a fitness Pilates formazione e benessere

Palermo si prepara ad accogliere il FIF Village, una grande manifestazione firmataFederazione Italiana Fitness (F.I.F.), che il 25 e 26 ottobre 2025 trasformerà la città in un punto di riferimento per tutti gli appassionati e i professionisti del mondo del fitness, del Pilates e della formazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

