Palermo si prepara ad accogliere il FIF Village | due giornate dedicate a fitness Pilates formazione e benessere
Palermo si prepara ad accogliere il FIF Village, una grande manifestazione firmataFederazione Italiana Fitness (F.I.F.), che il 25 e 26 ottobre 2025 trasformerà la città in un punto di riferimento per tutti gli appassionati e i professionisti del mondo del fitness, del Pilates e della formazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
TELE ONE. . . - La città di Palermo si prepara a diventare capitale dell’innovazione sanitaria. Dal 26 al 29 ottobre, alla Fiera del Mediterraneo, torna ExpoMedicina, a - facebook.com Vai su Facebook
Ep.687 - Giovane ucciso in pieno centro a Palermo, fermato il presunto killer - Gaza si prepara a ricevere più aiuti e oggi arriva Trump - X Vai su X
Palermo International Half Marathon: record di partecipanti da 44 nazioni - Palermo si prepara ad accogliere l’edizione più internazionale e inclusiva di sempre della Palermo International Half Marathon – Coppa Packitalia, organizzata dall’ ASD Agex di Nando Sorbello. Da livesicilia.it