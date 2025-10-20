Palermo sequestrati 11,5 milioni di prodotti da fumo | 12 denunce

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato circa 11 milioni e mezzo di prodotti da fumo – tra sigarette elettroniche, cartine e filtri – per un peso complessivo di 770 chilogrammi e un valore stimato di oltre un milione di euro. L’operazione, condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego, ha permesso di individuare un vasto sistema di importazione e distribuzione parallela che avrebbe sottratto allo Stato circa 120 mila euro di imposta di consumo. In particolare, le indagini hanno preso avvio dall’analisi dei flussi di importazione gestiti dagli spedizionieri attivi nel capoluogo siciliano, con l’obiettivo di identificare i principali importatori e distributori di prodotti da fumo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Palermo, sequestrati 11,5 milioni di prodotti da fumo: 12 denunce

