Palermo maxi sequestro da 11 milioni di sigarette elettroniche

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato oltre 11 milioni e mezzo di prodotti del tabacco tra sigarette elettroniche, cartine e filtri, per un peso complessivo di circa 770 chili. Secondo le stime degli investigatori, se immessi sul mercato parallelo, questi articoli avrebbero generato profitti per circa un milione di euro, causando allo Stato un danno fiscale di oltre 120 mila euro in imposte di consumo non versate. Il mercato nero del tabacco. Le indagini hanno permesso di scoprire una rete di distribuzione illegale che operava accanto ai canali ufficiali destinati alle tabaccherie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Palermo, maxi sequestro da 11 milioni di sigarette elettroniche

