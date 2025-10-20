Palazzo Zanca rottura tra sindacati e amministrazione | assemblea dei dipendenti il 21 ottobre

Clima teso a Palazzo Zanca. Le organizzazioni sindacali Cgil FP, Cisl FP, Uil FPL, Csa e Silpol, insieme alla Rsu del Comune di Messina, hanno annunciato un’assemblea generale del personale comunale per martedì 21 ottobre 2025, dalle 10 alle 14, in risposta alla rottura del tavolo di confronto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

