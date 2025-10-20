Palazzo Valentini 30 ottobre | sul Ponte dialogano Ciucci e Salvini
Il 30 ottobre alle 17.00, nel cuore di Roma, la sala di Palazzo Valentini ospiterà "Un Ponte per crescere": un incontro pubblico dedicato al Ponte sullo Stretto di Messina, con la partecipazione dei vertici tecnici della Società concessionaria e la chiusura affidata al vicepremier Matteo Salvini. Un appuntamento pensato per informare, chiarire, ascoltare.
Appuntamento a Palazzo Valentini #italiamediaartfestival #romeartweek #Enel
A Palazzo Valentini questa sera ho portato i saluti del Sindaco Roberto Gualtieri e accolto l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia per la presentazione del Libro " Il Cinema della frontiera adriatica 1945-2025" e per la presentazione e proiezione
Ponte sullo Stretto, il 30 ottobre maxi-evento a Roma con Ciucci e Salvini - Un "Ponte per crescere": grande evento dedicato al Ponte sullo Stretto di Messina il 30 ottobre alle 17.
'Ripensiamo l'Europa', il 24 ottobre lectio magistralis di Jean-Dominique Durand a Palazzo Valentini - Evento in collaborazione tra Associazione Nazionale Democratici Cristiani e Centro di Documentazione Europea Università Lumsa
A Roma un libro e un film dedicati al cinema della frontiera adriatica - Venerdì 17 ottobre alle ore 16:30 a Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale nel cuore della Città Eterna (Via IV Novembre, 119/A) il Comitato provinciale di Roma dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia