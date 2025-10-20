Palazzo Chigi frena Trump | la trattativa sui dazi la conduce Bruxelles

Ilfoglio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sui dazi  "la trattativa la conduce la Commissione, essendo competenza dell'Ue". Lo hanno voluto esplicitare fonti del governo dopo che una serie di video di attivisti Maga, alcuni dei quali ricondivisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avevano fatto trapelare l'ipotesi che nella trattativa sui dazi l'Italia potesse fare da sé, trattando direttamente con l'amministrazione americana. Secondo Palazzo Chigi, insomma, sui dazi prospettati nei confronti dei produttori italiani di pasta "è stata da tempo avviata un'interlocuzione bilaterale, che affianca l'azione della Commissione". E proprio da Bruxelles hanno confermato questa versione: "La Commissione sta collaborando con gli Stati Uniti, in stretto coordinamento con le autorità italiane", ha detto alle agenzie una fonte Ue, chiarendo che la competenza in materia è proprio della Commissione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

