Pagelle Milan-Fiorentina i voti della Gazzetta | Leao devastante Modric un colosso

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-1, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pagelle milan fiorentina i voti della gazzetta leao devastante modric un colosso

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Fiorentina, i voti della Gazzetta: Leao devastante, Modric un colosso

Leggi anche questi approfondimenti

pagelle milan fiorentina votiPagelle Milan Fiorentina 2-1, i voti ai giocatori rossoneri: Leao fa saltare San Siro - Fiorentina: cronaca e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 7 del campionato 2025/2026. Riporta milanlive.it

pagelle milan fiorentina votiPagelle Milan-Fiorentina, i voti della Gazzetta: Leao devastante, Modric un colosso - 2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Riporta msn.com

pagelle milan fiorentina votiVOTI fantacalcio Milan-Fiorentina: riecco Leao! Primo +3 per Gosens, floppa Maignan - Voti fantacalcio Milan Fiorentina 7^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Segnala fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Milan Fiorentina Voti