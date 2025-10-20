Pagelle Milan-Fiorentina i voti del CorSport | Giménez crea Leao si è sbloccato Modric …

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-1, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pagelle milan fiorentina i voti del corsport gim233nez crea leao si 232 sbloccato modric 8230

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Fiorentina, i voti del CorSport: Giménez crea. Leao si è sbloccato. Modric …

Contenuti che potrebbero interessarti

pagelle milan fiorentina votiPagelle Milan Fiorentina 2-1, i voti ai giocatori rossoneri: Leao fa saltare San Siro - Fiorentina: cronaca e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 7 del campionato 2025/2026. Da milanlive.it

pagelle milan fiorentina votiLeao mattatore, Modric instacabile. Kean finisce in Gabbia, qualità Fagioli: pagelle Milan-Fiorentina - Il Milan di Allegri vince e convince contro la Fiorentina di Pioli, relegata ormai nei bassifondi della classifica a soli tre punti. tuttosport.com scrive

pagelle milan fiorentina votiVOTI fantacalcio Milan-Fiorentina: riecco Leao! Primo +3 per Gosens, floppa Maignan - Voti fantacalcio Milan Fiorentina 7^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Segnala fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Milan Fiorentina Voti