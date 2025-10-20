MILAN: 6,5. Si fa trovare pronto quando serve, soprattutto nei primi minuti. LORENZINI: 6. Prova a spingere in avanti e mette qualche buon cross. PUPESCHI: 7. Dalle sue parti non si passa. In difesa è un baluardo. Prova a cercare il gol di testa. SANTERAMO: 6,5. Con i compagni di reparto regge bene la retroguardia. MAURO: 6. Partita ordinata, poi è costretto a lasciare per una botta al piede sinistro. BARTOLOTTA: 6,5. Secondo gol stagionale: bravo ad incunearsi nella difesa gialloblu. PICCHI: 6,5. A centrocampo gestisce bene il gioco e prova a verticalizzare. PALO: 5,5. In mezzo perde palloni che rischiano di essere molto pericolosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

PAGELLE - LUCCHESE. Riad è il migliore insieme a Pupeschi. Bene Santeramo. Bartolotta e Picchi