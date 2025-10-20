Pagelle Cremonese Udinese ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A Zaniolo finalmente si sblocca Vardy perde la sfida con Okoye

Calcionews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Cremonese Udinese: ecco i TOP e FLOP della squadra lombarda di Nicola e i friulani di Runjaic. Le valutazioni del match di San Siro Il Monday Night di questo turno di campionato, settima giornata, si è concluso con un pareggio fra Cremonese e Udinese con il punteggio di 1-1. Un punto che permette alle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle cremonese udinese ecco i top e flop della sfida di serie a zaniolo finalmente si sblocca vardy perde la sfida con okoye

© Calcionews24.com - Pagelle Cremonese Udinese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. Zaniolo finalmente si sblocca, Vardy perde la sfida con Okoye

Contenuti che potrebbero interessarti

pagelle cremonese udinese topCremonese-Udinese 1-1, le pagelle: Terracciano colpisce, Zaniolo si sblocca, Vardy tradisce - night della settima giornata: grigiorossi subito in vantaggio, nella ripresa il pareggio dell'ex romanista. Scrive sport.virgilio.it

pagelle cremonese udinese topCremonese-Udinese, le pagelle di CM: Vardy spreca, ma ci prova. Prova di carattere di Zaniolo - Tutti i voti della sfida dello Zini valida per la settima giornata di Serie A tra la Cremonese e l'Udinese. Lo riporta calciomercato.com

pagelle cremonese udinese topZaniolo risponde a Terracciano: Cremonese-Udinese termina 1-1 - Udinese: i voti, le pagelle, il tabellino, le ammonizioni e i gol del match valevole per la settima giornata della Serie A 2025/2026 ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Cremonese Udinese Top