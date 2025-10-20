BARGHINI (foto): 7. Evita che il passivo sia ancora più pesante, salvando almeno tre occasioni. Nulla può sui due gol. CASCI: 6,5. Nei primi minuti sfrutta bene la sua corsia e mette in difficoltà la difesa di casa. QUILICI: 6. Ttiene bene gli attaccanti per gran parte della partita. LESHI: 6. Un po’ troppo nervoso e rimedia anche l’ammonizione. Ordinato. LUNARDI: 6. Prova a spingere, ma nel secondo tempo ha pochi spazi. BARTOLOMEI: 6,5. Intercetta tanti palloni e riesce a spezzare bene il gioco della Lucchese. CECILIA: 6. Parte bene, poi cala con il passare dei minuti. Grassi decide di sostituirlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - PAGELLe - castelnuovo. Barghini super. Bravi anche Casci Cecchini, El Haoudi e l’ "ex» Bartolomei