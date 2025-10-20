Paganini ci va giù pesante | Ma vogliamo parlare del mercato fatto da Comolli oppure per chi viene dall’estero c’è un bonus particolare? E su Tudor…
Paganini ci va giù pesante sul nuovo DS della Juve e sul mister: tutte le dichiarazioni del noto giornalista. La sconfitta di Como ha aperto ufficialmente la crisi. La Juventus è in caduta libera, senza vittorie dal 13 settembre, e la posizione di Igor Tudor non è mai stata così traballante. In questo clima di delusione e confusione, si alza la voce critica del giornalista Paolo Paganini, che sul suo profilo X lancia un attacco frontale non solo al tecnico, ma anche all’uomo forte del mercato, Damien Comolli. L’accusa di Paganini è quella di un trattamento di favore, un “bonus” riservato ai dirigenti e agli allenatori stranieri, che non verrebbe concesso a un italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
