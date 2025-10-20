Pagamento Assegno Unico a ottobre 2025 date accredito Inps | aumenti e ultime novità

L’assegno unico di questo mese verrà accreditato tra il 20 e il 21 ottobre 2025 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione rispetto a settembre, negli ultimi giorni di ottobre ai nuclei che hanno subito variazioni oppure che lo ricevono per la prima volta. Vediamo come cambieranno gli importi della misura nel 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

