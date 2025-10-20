C’è una preghiera al Sacro Cuore di Gesù che Padre Pio prediligeva ed era solito recitarla ogni giorno, e da cui sono scaturiscono continuamente grazie. La preghiera è una vera e propria connessione tra noi e il Cielo ed è un mezzo molto potente per comunicare con Dio. Pur non potendo vedere il Signore dal vivo,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Padre Pio e la preghiera al Sacro Cuore di Gesù: è fonte di infiniti miracoli