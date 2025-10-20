Padre Pio e la preghiera al Sacro Cuore di Gesù | è fonte di infiniti miracoli
C’è una preghiera al Sacro Cuore di Gesù che Padre Pio prediligeva ed era solito recitarla ogni giorno, e da cui sono scaturiscono continuamente grazie. La preghiera è una vera e propria connessione tra noi e il Cielo ed è un mezzo molto potente per comunicare con Dio. Pur non potendo vedere il Signore dal vivo,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Altre letture consigliate
La preghiera di una mamma a San Pio da Pietrelcina. Caro Padre Pio con fr. Rinaldo Totaro Ogni sera su PADRE PIO TV alle 20:30 #padrepiotv #santuariopadrepio #padrepiosantuario #caropadrepio - facebook.com Vai su Facebook
Gruppi preghiera padre Pio: San Giovanni Rotondo, da domani il 34° Convegno nazionale. Ospite il card. Zuppi - Il 15 e 16 settembre sono attesi a San Giovanni Rotondo oltre 700 devoti di san Pio di Pietrelcina per l’annuale incontro che quest’anno ospiterà il card. Secondo agensir.it
PREGHIERA San Giovanni Rotondo: al via il 36° Convegno Nazionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio - L’Auditorium Maria Pyle della Chiesa di San Pio a San Giovanni Rotondo ospiterà, venerdì 12 e sabato 13 settembre, il 36° Convegno Nazionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio, l’organizzazione ... Come scrive statoquotidiano.it
A Prato il Convegno regionale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio - L'appuntamento è per domenica 15 giugno: in programma una processione con recita del rosario dalla sede dell’Arciconfraternita in via Galcianese fino alla basilica di Santa Caterina de’ Ricci. lanazione.it scrive