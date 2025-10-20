Padre Pio e la preghiera al Sacro Cuore di Gesù | è fonte di infiniti miracoli

Lalucedimaria.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una preghiera al Sacro Cuore di Gesù che Padre Pio prediligeva ed era solito recitarla ogni giorno, e da cui sono scaturiscono continuamente grazie.  La preghiera è una vera e propria connessione tra noi e il Cielo ed è un mezzo molto potente per comunicare con Dio. Pur non potendo vedere il Signore dal vivo,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

padre pio e la preghiera al sacro cuore di ges249 232 fonte di infiniti miracoli

© Lalucedimaria.it - Padre Pio e la preghiera al Sacro Cuore di Gesù: è fonte di infiniti miracoli

Altre letture consigliate

Gruppi preghiera padre Pio: San Giovanni Rotondo, da domani il 34° Convegno nazionale. Ospite il card. Zuppi - Il 15 e 16 settembre sono attesi a San Giovanni Rotondo oltre 700 devoti di san Pio di Pietrelcina per l’annuale incontro che quest’anno ospiterà il card. Secondo agensir.it

PREGHIERA San Giovanni Rotondo: al via il 36° Convegno Nazionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio - L’Auditorium Maria Pyle della Chiesa di San Pio a San Giovanni Rotondo ospiterà, venerdì 12 e sabato 13 settembre, il 36° Convegno Nazionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio, l’organizzazione ... Come scrive statoquotidiano.it

A Prato il Convegno regionale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio - L'appuntamento è per domenica 15 giugno: in programma una processione con recita del rosario dalla sede dell’Arciconfraternita in via Galcianese fino alla basilica di Santa Caterina de’ Ricci. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Padre Pio Preghiera Sacro