Padre e figlio si affrontano ai palazzi Arlecchino con sciabola e pistola

Con un'arma in pugno, al culmine di una lite, aveva affrontato il padre che impugnava invece una sciabola. Un episodio avvenuto ai palazzi Arlecchino di Latina che risale allo scorso giugno, quando una donna, testimone oculare dei fatti, aveva allertato il 112 segnalando appunto un “duello” fra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

