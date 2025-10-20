Padre e figlio si affrontano ai palazzi Arlecchino con sciabola e pistola

Con un'arma in pugno, al culmine di una lite, aveva affrontato il padre che impugnava invece una sciabola. Un episodio avvenuto ai palazzi Arlecchino di Latina che risale allo scorso giugno, quando una donna, testimone oculare dei fatti, aveva allertato il 112 segnalando appunto un “duello” fra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Figlio di madre statunitense e padre danese, conosciutisi durante una vacanza in Norvegia. Gira il mondo per il lavoro del padre e si stabilisce in Argentina per tanti anni. Dopo il divorzio dei suoi genitori si trasferisce col padre a Copenaghen per poi andare n - facebook.com Vai su Facebook

Padre e figlio feriti nel Napoletano per sedare lite tra coniugi - Due persone, padre e figlio, sono rimasti feriti questa sera a Pozzuoli nel tentativo di sedare una lite tra coniugi. Scrive ansa.it