Pace fiscale come funziona la nuova rottamazione delle cartelle e cosa fare

Cancellare sanzioni e interessi, della cartella esattoriale resta solo il capitale richiesto dal fisco. La nuova “pace fiscale” approvata nella Manovra 2026 consente di chiudere i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo l’impostacontributo dovuto e. 🔗 Leggi su Today.it

