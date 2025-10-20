Ottomila per il tartufo Dovadola presa d’assalto Roncuzzi sbanca ancora

Con un tartufo da 433 grammi, il commerciante di Carraie di Ravenna Tiberio Roncuzzi ha vinto il Tartufo d’Oro della 58ª edizione della Sagra del Tartufo di Dovadola, svoltasi ieri nel paese della media valle del Montone, con la partecipazione di oltre ottomila persone da tutta la Romagna. Roncuzzi si è aggiudicato anche il primo premio della qualità, con una decina di palle da oltre un etto l’una (2,5 kg), e quello della quantità, per un totale di 9 kg nel suo banco della fiera. La premiazione, in base al giudizio della giuria (composta dal sindaco Francesco Tassinari, dal presidente della Pro loco Mirco Tedaldi, dal tartufaio Ronni Calonaci e dal presidente Alberto Barzanti), è avvenuta sul palco da parte dell’onorevole Jacopo Morrone, del sindaco Francesco Tassinari e di Gessica Allegni, assessore regionale alla montagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

