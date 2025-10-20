Otto Pasini sopravvissuto all' incidente che ha ucciso Nicola Pietro e Riccardo | Mi sono trascinato fuori per chiedere aiuto

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - «Sono sceso dall?auto per chiedere aiuto. Non sono fuggito. I miei amici erano ancora lì dentro». Otto Pasini, 21 anni, di Giavera del. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Otto Pasini, sopravvissuto all'incidente che ha ucciso Nicola, Pietro e Riccardo: «Mi sono trascinato fuori per chiedere aiuto»

Nicola e Riccardo, 20 anni appena compiuti: sono morti con Pietro dopo la festa di compleanno di Mirko, ferito come il quinto amico «sotto choc». Chi erano - Ed è proprio sulla strada del ritorno da Longarone, a pochi chilometri da casa, che alle ... Si legge su ilgazzettino.it

Nicola, Pietro e Riccardo tornano dalla festa e si schiantano con l'auto sulla rotatoria di Asiago: morti i tre 20enni. Feriti i due amici. «Andavano a velocità folle» - 30 della notte tra il 18 e il 19 ottobre, in centro ad Asiago, vicino alla rotatoria che porta al parco Millepini. Lo riporta ilgazzettino.it