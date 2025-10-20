Ottanta nuovi studenti al corso di Infermieristica a salutarli anche il presidente de Pascale

Sono circa ottanta le nuove matricole della sede di Piacenza del corso di studi in Infermieristica dell’Università di Parma che inizieranno a frequentare le lezioni al Collegio Morigi in via Taverna. Ottanta studenti che vanno ad aggiungersi ai colleghi del secondo e terzo anno e dei prossimi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

