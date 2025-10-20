Ostia il rimessaggio del Canale dei Pescatori è abusivo | scattano i sigilli

Romatoday.it | 20 ott 2025

Abusi alla darsena del canale dei pescatori. La guardia di finanza di Ostia ha posto sotto sequestro le sponde del canale all'altezza di viale della Villa di Plinio a Castelfusano. I sigilli riguardano la passerella e scalette per raggiungere le barche.  Lì sarebbero state svolte attività di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

