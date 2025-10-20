Ostia il rimessaggio del Canale dei Pescatori è abusivo | scattano i sigilli
Abusi alla darsena del canale dei pescatori. La guardia di finanza di Ostia ha posto sotto sequestro le sponde del canale all'altezza di viale della Villa di Plinio a Castelfusano. I sigilli riguardano la passerella e scalette per raggiungere le barche. Lì sarebbero state svolte attività di.
Ostia, il rimessaggio del Canale dei Pescatori è abusivo: scattano i sigilli - Sotto sequestro entrambe le sponde.
L'erosione delle coste a Ostia raccontata dai pescatori: "Per combattere fenomeno, strage di molluschi" - A Ostia, davanti al piazzale Cristoforo Colombo, il mare ha raso al suolo le cabine che si è trovato ...
Ostia, ripristinati tre chilometri di scogliera e «rimpolpate» le rive erose dal mare. Dragati i canali dei Pescatori e Fiumara Grande - Circa tre nuovi chilometri di scogliera a protezione delle spiagge, dal pontile al canale dei Pescatori; oltre 180mila metri cubi di materiali per il ripascimento dei tratti di costa maggiormente ...