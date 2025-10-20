Ostanel alla riapertura di Villa Rodella | Questa la strada rigenerare i beni sequestrati
Dopo dieci anni Villa Rodella, nota ai più come quella che è stata la residenza di Giancarlo Galan, durante il periodo in cui ha coperto la carica di Presidente della Regione, torna a disposizione della comunità. Ieri, domenica 19 ottobre, l'ufficiale riapertura. «Essere stata all’inaugurazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Ostanel alla riapertura di Villa Rodella: «Questa la strada, rigenerare i beni sequestrati» - Ostanel (Movimento civico Il Veneto che Vogliamo): «Inaugurazione di Villa Rodella, bene che ritorna alla comunità grazie alla collaborazione tra cittadini, terzo settore e istituzioni. Secondo padovaoggi.it
Villa Rodella, riapre al pubblico dopo dieci anni il gioiello che fu di Giancarlo Galan: «Ospiterà eventi culturali e attività» - La storica dimora cinquecentesca, nota per essere stata residenza dell'ex presidente della ... Da ilgazzettino.it
Più splendori che degrado, Villa Rodella riapre le sue porte: «Sarà un fulcro di eventi» - Gli adesivi di cinque piccoli labrador sulla porta, le righe rosa e bianche alle pareti, il bagno dai tenui colori pastello. Secondo msn.com