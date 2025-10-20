Ossa fragili | l’approccio di Smart Clinic all’ osteoporosi
L’ osteoporosi è una delle malattie croniche più comuni, soprattutto nella popolazione femminile dopo la menopausa, ma non risparmia nemmeno gli uomini. Caratterizzata da una progressiva perdita di massa ossea e da un aumentato rischio di fratture, questa patologia viene spesso definita ‘silenziosa’ perché priva di sintomi evidenti fino al manifestarsi di complicanze. Abbiamo incontrato il dott. Marcello Filopanti, endocrinologo al Policlinico San Marco e in Smart Clinic Oriocenter e Smart clinic Le Due Torri, per approfondire le strategie di diagnosi precoce, prevenzione e trattamento più efficaci. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
