Ospedali di comunità oggi la posa della prima pietra a Pomigliano
Due gli appuntamenti che questa mattina vedranno impegnato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a Pomigliano D'Arco. Alle 10:30 in via Cosimo Miccoli n. 70 e alle 11:30 in via Passatiello, infatti, il presidente della Giunta Regionale, insieme al sindaco Raffaele Russo, ai vertici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
