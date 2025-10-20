Ospedale Papardo presidio dei sindacati contro il peggioramento dei contratti degli ausiliari
Dopo la dichiarazione di stato di agitazione, le sigle sindacali Filcams Cgil Messina, UilTrasporti Messina, Fp Cgil Messina e Uil FpMessina annunciano un presidio di tre ore che si terrà mercoledì 22 ottobre dalle 14:30 alle 17:30 presso l’ingresso principale dell’Ospedale Papardo di Messina.La. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
