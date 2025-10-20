Oscar Piastri ha il braccino | Verstappen e Norris lo incalzano nel finale

Nel tennis si chiama “braccino”. E’ quando un giocatore, arrivando in prossimità della vittoria, inizia a tirare piano, a non prendersi rischi e a sperare che sia l’avversario a sbagliare. E’ quello che sta succedendo ad Oscar Piastri. Che ha una statistica, al momento a favore, che parla chiarissimamente. L’australiano è in testa al Mondiale piloti da 15 gare (non consecutive). Nella storia della Formula 1 chi è stato in testa per 15 gare ha sempre vinto il titolo al termine della stagione. Peccato per Oscar che, non dall’altra parte della rete perché non siamo nel tennis, a mettergli pressione non sia più soltanto il suo compagno di squadra ma sia arrivato ormai ufficialmente anche il peggior cliente possibile in un testa a testa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

