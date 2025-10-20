Oscar Piastri ha il braccino | Verstappen e Norris lo incalzano nel finale

Nel tennis si chiama “braccino”. E’ quando un giocatore, arrivando in prossimità della vittoria, inizia a tirare piano, a non prendersi rischi e a sperare che sia l’avversario a sbagliare. E’ quello che sta succedendo ad Oscar Piastri. Che ha una statistica, al momento a favore, che parla chiarissimamente. L’australiano è in testa al Mondiale piloti da 15 gare (non consecutive). Nella storia della Formula 1 chi è stato in testa per 15 gare ha sempre vinto il titolo al termine della stagione. Peccato per Oscar che, non dall’altra parte della rete perché non siamo nel tennis, a mettergli pressione non sia più soltanto il suo compagno di squadra ma sia arrivato ormai ufficialmente anche il peggior cliente possibile in un testa a testa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Oscar Piastri ha il “braccino”: Verstappen e Norris lo incalzano nel finale

News recenti che potrebbero piacerti

Secondo alcune fonti, come Canal+ e The Race, sarebbe stata rivelata la ripercussione post Singapore a cui andrà incontro Lando Norris da qui al termine della stagione. A quanto pare Oscar Piastri deciderà indipendentemente l’ordine d’uscita dai box in og - facebook.com Vai su Facebook

Oscar Piastri ci va giù duro nei confronti del compagno Norris, considerato "colpevole" dal team per un incidente al via dell'ultimo GP che "si poteva evitare" #F1 #USGP - X Vai su X

Oscar Piastri ha il “braccino”: Verstappen e Norris lo incalzano nel finale - Anche Norris minaccia il compagno: McLaren in bilico tra trionfo e beffa. Scrive ilfoglio.it

F1, Oscar Piastri: “Non ho trovato ritmo in qualifica. Domani ci proverò, il weekend non è finito” - Ha poca voglia di sorridere Oscar Piastri al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di ... oasport.it scrive

F1, Oscar Piastri: “Oggi non avevo il ritmo ideale. La corsa al titolo? Il team non farà scelte” - Oscar Piastri non ha molti motivi per sorridere al termine del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno ... Lo riporta oasport.it