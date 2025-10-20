Orzo e frumento | indicazioni e prove per la prossima campagna

Orzo e Frumento: prove e indicazioni per la prossima campagna è il titolo dell’incontro tecnico in programma giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 15 presso il Consorzio Agrario di Basiliano, in via Luigi Magrini 2. La giornata di approfondimento, promossa da Confagricoltura Friuli-Venezia Giulia, in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Pochi giorni fa siamo ritornati alla Colonia Hutterite Lost River dalle parti di Allan nel Saskatchewan. La loro azienda coltiva circa 10.000 ettari sempre con frumento, colza, orzo, segale, pisello, ecc. - facebook.com Vai su Facebook

La crisi climatica cambia l’agricoltura: crollo delle semine di orzo e grano - In Veneto scendono, e di molto, le superfici coltivate a frumento tenero e grano duro a causa della crisi climatica e degli importanti investimenti che tali colture comportano. Come scrive ecovicentino.it

Orzo e frumento, produzione in calo «Colpa della siccità primaverile» - Sul mondo agricolo cade una grossa tegola: il drastico calo, mediamente tra il 40- Segnala ecodibergamo.it

Annata record per i cereali Coltivati più orzo e frumento - vernini come mais, soia, orzo e frumento: le ultime stime di Confagricoltura prevedono un raccolto nel territorio bergamasco in netta crescita rispetto ... Come scrive ecodibergamo.it