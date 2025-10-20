Orsolini non si ferma più | quarto gol di fila capocannoniere e fantamedia da top assoluto
L'esterno rossoblù timbra ancora: contro il Cagliari arriva il quinto gol stagionale, che gli vale al momento la testa della classifica marcatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Il Bologna ferma il Cagliari, decisivo il gol di Orsolini: alla Domus è 0-2 Primo tempo gol di Holm e sfuma l’occasione di Piccoli per il pareggio - facebook.com Vai su Facebook
L'unica certezza attuale del Bologna di Italiano si chiama Orsolini. Quarto gol in stagione - Riccardo Orsolini è una delle certezze che Italiano si porta dietro in questa stagione dalla scorsa e forse l'unica della squadra attuale. Scrive tuttomercatoweb.com