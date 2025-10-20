Orrore in strada a Catania figlio picchia selvaggiamente il padre anziano | arrestato
Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Catania per maltrattamenti ed estorsione ai danni dei genitori, aggrediti più volte per denaro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
“Tu non sai quello che è stato. Il cielo e la sua luce. Il rumore ossuto del silenzio. Il corbezzolo che perde i suoi frutti. Ti chiederò perdono ogni volta di quello che è accaduto. Il bisogno di amore. L'umano che fallisce. Una colpa vista come orrore. È una strada c - facebook.com Vai su Facebook
Due anni dal #7ottobre e dalla mattanza di Hamas. Ricordiamo le vittime, condanniamo con forza l’orrore compiuto. Da quel giorno la violenza ha inghiottito #Gaza e il Medio Oriente. Ma la violenza va fermata per aprire la strada a due popoli, due Stati, unica - X Vai su X
Orrore in strada a Catania, figlio picchia selvaggiamente il padre anziano: arrestato - Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Catania per maltrattamenti ed estorsione ai danni dei genitori, aggrediti più volte per denaro. Segnala virgilio.it
L’orrore in casa: sequestra il figlio appena nato e minaccia di morte la compagna - Rimini, 21 settembre 2025 – Un parto appena concluso, la gioia per l’arrivo di un figlio, la speranza di un futuro diverso. Secondo ilrestodelcarlino.it