Un orrore disumano che ha scosso il mondo, sia per la violenza sia per la giovanissima età della vittima e del carnefice. Uno studente adolescente ha infatti ucciso il suo compagno di classe, ne ha segato il corpo a pezzi e ne ha mangiato parti del corpo per “curiosità”. Il tredicenne ha colpito il suo compagno di classe con un bastone di legno, poi, usando una sega elettrica, ha tagliato la vittima in pezzi abbastanza piccoli da poter essere infilati nello zaino della scuola. Lo studente ha attirato il suo compagno di classe nella casa della sua famiglia nel governatorato di Ismailia, in Egitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orrore disumano, uccide il compagno di scuola poi quello che fa al corpo è agghiacciante: follia spaventosa