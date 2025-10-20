Oroscopo Paolo Fox | le previsioni astrologiche del 21 ottobre 2025

Cosa prevede l' oroscopo di Paolo Fox per il 21 ottobre 2025? In questo martedì c'è la Luna Nuova che decide l'andamento della giornata di tutti i segni dello zodiaco. Nel primo pomeriggio, la Luna transita nella casa dello Scorpione. Vediamo come ciò incide nelle previsioni astrologiche di Paolo Fox di martedì 21 ottobre 2025, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere un oroscopo accurato. Oroscopo 21 ottobre Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - La mattinata potrebbe trovare poco aperto alle novità, mostrando una certa resistenza al cambiamento. Meglio evitare confronti in ambito sentimentale. 🔗 Leggi su Ultimora.news © Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 21 ottobre 2025

News recenti che potrebbero piacerti

Buon Sabato 18 ottobre: Oroscopo Paolo Fox segno per segno - facebook.com Vai su Facebook

Con lui le stelle , sa già tutto Che settimana ti attende? Scopri con l’#Oroscopo di #PaoloFox su #RaiPlay https://bit.ly/Oroscopo-Paolo-Fox-13Ottobre… #Stelle #SegniZod - X Vai su X

Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di lunedì 20 ottobre 20250 - Scopriamo le previsioni e l’oroscopo dell'astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri" ... Da superguidatv.it

Oroscopo di Paolo Fox del 20 ottobre: ondata d’amore per Vergine - Secondo l’ oroscopo di Paolo Fox del 20 ottobre, le stelle sono alleate dei Gemelli e li influenzano eccezionalmente, ma devono usare cautela e diplomazia nelle discussioni d’amore. Riporta ilsipontino.net

Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 20 ottobre 2025 - Ecco le previsioni del noto astrologo Paolo Fox di oggi che ci indica quale segno gode di una bella giornata. Lo riporta mondotv24.it