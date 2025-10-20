La settimana si apre con la Luna in Capricorno, portando concentrazione, determinazione e un desiderio di concretezza. È una giornata in cui fare chiarezza, mettere ordine e prendere decisioni può dare risultati duraturi. Ecco le previsioni segno per segno. Ariete. Giornata di responsabilità e impegni da gestire con calma. Il lavoro chiede rigore e attenzione ai dettagli, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore serve più dialogo e meno impulsività. Toro. Ritrovi serenità e concentrazione dopo giorni agitati. Oggi è il momento ideale per pianificare un progetto a lungo termine. In ambito affettivo cresce il bisogno di stabilità e comprensione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Oroscopo di oggi, lunedì 20 ottobre 2025: energia, decisioni e nuove prospettive