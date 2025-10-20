Oroscopo di Lunedì 20 ottobre 2025
La bussola completa, segno per segno. Prendila come un orientamento pratico per la giornata, non come un verdetto scolpito nella pietra. Ariete Giornata dinamica: l’energia c’è, ma va incanalata. In amore chiarisci subito i piccoli non detti—un messaggio diretto vale più di mille supposizioni. Al lavoro scegli un obiettivo chiaro e difendilo dai “disturbatori” del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
