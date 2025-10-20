Oroscopo della settimana le previsioni segno per segno | Gemelli concretizza i tuoi progetti L’Ariete ritrova intensità e passione

Settimana che profuma di nuovi inizi. Il 21 ottobre la Luna si rinnova in Bilancia, portando armonia, relazioni più autentiche e una sottile voglia di bellezza. È un momento che parla di rinascita, ma anche di scelte consapevoli: trovare l’equilibrio non significa restare fermi, ma muoversi con grazia. Pochi giorni dopo, il 23 ottobre, il Sole entra in Scorpione, e il tono del cielo si fa più intenso e magnetico: ciò che era leggero ora chiede profondità. La Luna, nel suo cammino da Bilancia a Sagittario, accompagna questo passaggio dal bisogno di pace alla scoperta del desiderio. L'articolo Oroscopo della settimana, le previsioni segno per segno: “Gemelli, concretizza i tuoi progetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

