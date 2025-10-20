Ormoni a palla voglio farmi una scop**a Il GF si fa hot e scoppia la polemica video

Polemica al Grande Fratello per le parole che Jonas Pepe ha detto a Domenico D'Alterio all'interno della Casa. La clip - pubblicata su X dall'account @NelNomedi ieri 19 ottobre, al momento ha superato le 263mila visualizzazioni. Non mancano le polemiche. Molti fan del programma, infatti, hanno. 🔗 Leggi su Today.it