L’idea che Max Verstappen potesse puntare al suo quinto titolo mondiale sembrava, solo due o tre mesi fa, del tutto inimmaginabile. La Red Bull non era la monoposto più veloce, e Oscar Piastri appariva in netto vantaggio, non solo sull’olandese, ma anche sul proprio compagno di squadra, che in pista sembrava dominare la scena. Poi è arrivato il Gran Premio d’Italia, e da quel momento la stagione ha preso una svolta radicale. Domenica, ad Austin, le probabilità di vedere il quattro volte campione del mondo scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda ad Abu Dhabi sono cresciute sensibilmente. Verstappen ha lasciato gli Stati Uniti con il bottino pieno: 33 punti, il massimo ottenibile tra Sprint e gara lunga. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Ormai è chiaro che Verstappen vincerà il Mondiale 2025 se non cambia qualcosa nella McLaren